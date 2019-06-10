СТРОЙМОНТАЖ

Инженерные сети, коммуникации
и сантехника в Иркутской области

  • Наш адрес: г. Ангарск,
    29 микрорайон, 12А дом
  • Пн-Пт. : с 09.00 до 18.00
  • Ангарск:
    +7 (3955) 635-100
    +7 (3955) 681-000
    +7 (904) 14-8888-6
  • Иркутск:
    +7 (3952) 770-700
    +7 (3952) 768-570

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Сантехнические и электромонтажные работы

В городе Иркутске, Ангарске и Усолье

Сэкономим ваши деньги и время за счет профессионального монтажа, точного расчета и бесплатной доставки !

Выполние работ от 1 дня !

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Узнайте стоимость сантехнических, электромонтажныхи других работ для вашего объекта!

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6 причин, по которым вам стоит доверить проведение
сантехнических и электромонтажных работ нам

Проконсультируем через 5 минут

После получения заявки. По любым вопросам - от установки ванны по подбора солнечных батарей и установки теплых полов.

Официальный договор

В договоре подробно описываем все цены, гарантии, обязательства и порядок работ.

Допуски и сертификаты

Имеем весь комплект разрешительной документации, и можем в любой момент ее предоставить.

Огромный опыт, более 15-ти лет

За это время мы накопили огромное количество положительных отзывов. Нам доверяют крупные проекты.

Аттестованные сотрудники

В нашем штате только узкопрофильные сециалисты - профессионалы. Эти профи ростут вместе с компанией.

Произведем работы на высшем уровне

В сроки от 1 дня. При проведении работы используем проф. инструмент и только лучшие материалы.

Предлагаем вам полный спектр сантехнических
и электромонтажных работ под "ключ" в Ангарске и Иркутске

Узнайте стоимость работ в квартирах, домах, коттеджах и офисах прямо сейчас !

Cантехнические
работы

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Электромонтажные
работы

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Водяной теплый пол, кабельные системы обогрева

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Дополнительные
виды работ

А также, мы всегда готовы выполнить для вас:

Поверка приборов учета

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Монтаж систем отопления

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Монтаж систем водоснабжения

Подробнее

Установка систем водоочистки

  • Установка фильтра механической очистки; фильтр-обезжелезивателя
  • Монтаж стерилизатора для обезжиривания и безопасности воды
  • Монтаж многоступенчатой системы фильтрации
Подробнее

Цены на основные сантехнические
и электромонтажные работы

Ознакомьтесь с нашими привлекательными ценами!

Сантехнические работы

Наименование работ
Ед. изм.
Цена (руб)
Монтаж ванны
1 шт.
1 200
Монтаж душевой кабины
1 шт.
от 4 500
Монтаж полотенцесушителя
1 шт.
1 500
Монтаж радиатора отопления
1 шт.
1 300
Монтаж раковины
1 шт.
500
Монтаж смесителя
1 шт.
500
Монтаж стояка водоснабжения
1 шт.
1 000
Монтаж стояка отопления
1 шт.
500
Замена водосчетчика (ХВС, ГВС)
1 шт.
1 850
Установка унитаза
1 шт.
1 200
Монтаж 1-го счетчика (комплект)
1 комп-т
3 100
Монтаж 2-х водосчетчиков (комплект)
2 комп-та
5 200
Монтаж 4-х водосчетчиков (комплект)
4 комп-та
9 200
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Электромонтажные работы

Наименование работ
Ед. изм.
Цена (руб)
Замена счетчика
1 шт.
1 000
Перенос счетчика в квартире
1 шт.
от 3 500
Замена 1 автомата
1 шт.
160
Штробление стен
1 метр
500
Штробление (при замене проводки всей квартиры)
1 метр
от 250
Прокладка кабеля
1 метр
от 100
Замена розетки (выключателя)
1 шт.
300
Установка люстры
1 шт.
от 500
Замена лампочек в подвесном потолке
1 шт.
500
Заявка на расчет
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Грамотно расходуем ваши средства
при проведении любых видов работ

Узнайте, как именно мы поможем вам сэкономить при проведении сантехнических и электромонтажных работ

Возможные проблемы у новичков
Как такие проблемы решаем мы
Нерационально используют материалы, что приводит к лишним расходам (прокладка отдельного кабеля к каждой розетке и пр.)
Рассчитываем объем работ и материалов, исходя из ваших потребностей. Зачастую, это существенно позволяет сэкономить ваши средства!
Срывают сроки монтажа, что приводит к простою других специалистов и денежным потерям. Работа «лишь бы успеть» требует постоянных переделок и дополнительных затрат (вскрывают уже отделанные стены и прокладывают забытый второпях кабель)
Составляем подробное техническое задание. Вы точно будете знать за что платите и в каком объеме!
Некачественно выполняют электромонтажные и сантехнические работы, что может стать причиной пожара, постоянным подтекам и повлечь серьезные убытки
Производим все сантехнические и монтажные работы в соответствии с ГОСТ и СНиП, что исключает риск протеков или возгораний. Ваш объект будет в безопасности! В случае возникновения любых неполадок несем полную ответственность по гарантийному сроку
Получить консультацю

Узнайте, почему после завершения монтажа
вы будете рекомендовать нас знакомым !

Как это делают большинство наших клиентов

Предоставим все сметы с полными расчетами и фотоотчет выполненнох работ

Вы будете знать на что и сколько денежных средств ушло, будете видеть все этапы работ до последнего забитого гвоздя

Поможем вам сэкономить до 30% средств на электроэнергии и водоснабжении

С помощью внедрения современных систем управления электроосвещением и водоснабжением

Вывоз мусора и запрет
курения на объектах

Используем современные системы пылеудаления и чистки после работы. Вам не придется убирать пол дня или тратить средства на услуги клининговой компании

Получить консультацю

Посмотрите как будут проходить
все работы на вашем объекте

Или запишитесь на просмотр одного из объектов на котором ведутся работы в данный момент

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СтройМонтаж. Контакты в Ангарске и Иркутске

Свяжитесь с нами удобным для вас способом!

Наш адрес:

г. Ангарск, 29 мкрн, 12А

Наши телефоны:

Ангарск, Усолье:
+7 (3955) 688-886
+7 (3955) 681-000
+7 (3955) 635-100

Иркутск:
+7 (3952) 768-570
+7 (3952) 770-700

Почта:

sgangarsk@mail.ru

График работы:

9.00 - 18.00

СТРОЙМОНТАЖ

Инженерные сети,
коммуникации и сантехника

+7 (3952) 770-700

+7 (3955) 688-886

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