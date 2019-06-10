Рассчитываем объем работ и материалов, исходя из ваших потребностей. Зачастую, это существенно позволяет сэкономить ваши средства!

Нерационально используют материалы, что приводит к лишним расходам (прокладка отдельного кабеля к каждой розетке и пр.)

Составляем подробное техническое задание. Вы точно будете знать за что платите и в каком объеме!

Срывают сроки монтажа, что приводит к простою других специалистов и денежным потерям. Работа «лишь бы успеть» требует постоянных переделок и дополнительных затрат (вскрывают уже отделанные стены и прокладывают забытый второпях кабель)

Некачественно выполняют электромонтажные и сантехнические работы, что может стать причиной пожара, постоянным подтекам и повлечь серьезные убытки