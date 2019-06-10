СТРОЙМОНТАЖ
Инженерные сети, коммуникации
и сантехника в Иркутской области
В городе Иркутске, Ангарске и Усолье
Сэкономим ваши деньги и время за счет профессионального монтажа, точного расчета и бесплатной доставки !
Выполние работ от 1 дня !
Узнайте стоимость сантехнических, электромонтажныхи других работ для вашего объекта!
Пройдите небольшой опрос и получите скидку 15% !
Наименование работ
Ед. изм.
Цена (руб)
Монтаж ванны
1 шт.
1 200
Монтаж душевой кабины
1 шт.
от 4 500
Монтаж полотенцесушителя
1 шт.
1 500
Монтаж радиатора отопления
1 шт.
1 300
Монтаж раковины
1 шт.
500
Монтаж смесителя
1 шт.
500
Монтаж стояка водоснабжения
1 шт.
1 000
Монтаж стояка отопления
1 шт.
500
Замена водосчетчика (ХВС, ГВС)
1 шт.
1 850
Установка унитаза
1 шт.
1 200
Монтаж 1-го счетчика (комплект)
1 комп-т
3 100
Монтаж 2-х водосчетчиков (комплект)
2 комп-та
5 200
Монтаж 4-х водосчетчиков (комплект)
4 комп-та
9 200
Наименование работ
Ед. изм.
Цена (руб)
Замена счетчика
1 шт.
1 000
Перенос счетчика в квартире
1 шт.
от 3 500
Замена 1 автомата
1 шт.
160
Штробление стен
1 метр
500
Штробление (при замене проводки всей квартиры)
1 метр
от 250
Прокладка кабеля
1 метр
от 100
Замена розетки (выключателя)
1 шт.
300
Установка люстры
1 шт.
от 500
Замена лампочек в подвесном потолке
1 шт.
500
Возможные проблемы у новичков
Как такие проблемы решаем мы
Нерационально используют материалы, что приводит к лишним расходам (прокладка отдельного кабеля к каждой розетке и пр.)
Рассчитываем объем работ и материалов, исходя из ваших потребностей. Зачастую, это существенно позволяет сэкономить ваши средства!
Срывают сроки монтажа, что приводит к простою других специалистов и денежным потерям. Работа «лишь бы успеть» требует постоянных переделок и дополнительных затрат (вскрывают уже отделанные стены и прокладывают забытый второпях кабель)
Составляем подробное техническое задание. Вы точно будете знать за что платите и в каком объеме!
Некачественно выполняют электромонтажные и сантехнические работы, что может стать причиной пожара, постоянным подтекам и повлечь серьезные убытки
Производим все сантехнические и монтажные работы в соответствии с ГОСТ и СНиП, что исключает риск протеков или возгораний. Ваш объект будет в безопасности! В случае возникновения любых неполадок несем полную ответственность по гарантийному сроку
СТРОЙМОНТАЖ
Инженерные сети,
коммуникации и сантехника